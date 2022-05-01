Андрій Єрмак заявив, що наразі відбувся лише перший етап евакуації цивільних з Маріуполя. Українська влада й надалі продовжуватиме забирати із заблокованого російськими окупантами міста наших громадян та військових.

До теми Зеленський підтвердив, що розпочалась евакуація цивільних з "Азовсталі"

Єрмак прокоментував евакуацію маріупольців

За словами голови Офісу Президента, нині вже можна розповідати про те, над чим у цілодобовому режимі працювала його команда протягом останнього тижня.

Сьогодні (1 травня – ред. 24 канал) розпочали евакуацію мирних мешканців з міста Маріуполь, зокрема з металургійного комбінату "Азовсталь". Там люди декілька тижнів ховалися від російських бомбардувань,

– зазначив Єрмак.

Очільник ОП повідомив, що станом на сьогодні вдалось вивезти вже понад 100 маріупольців – жінок, дітей та людей похилого віку. Всіх їх евакуйовують до Запоріжжя.

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Андрій Єрмак наголосив, що це – лише перший етап евакуації, і його команда продовжить забирати з Маріуполя українців, зокрема й наших військових. Посадовець підкреслив, що це була справді складна операція й попереду ще багато роботи, однак процес уже ніщо не зупинить.

Росіяни створили у Маріуполі гуманітарну катастрофу, продовжують бомбардування, але за все будуть відповідати,

– запевнив голова ОП.

Єрмак розкрив деталі, що Володимир Зеленський взяв ситуацію у Маріуполі під особистий контроль, команда Офісу Президента та уряду працювала над завданням з евакуації маріупольців нон-стоп.

Крім того, посадовець зазначив, що в цій операції українській владі допомогли Організація Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

До слова, у Маріупольській міській раді також підтвердили, що евакуація з "Азовсталі" розпочалась за підтримки ООН та МКЧХ. Там додали, що з огляду на безпекову ситуацію, маріупольців з інших районів міста будуть евакуйовувати о 8 ранку у понеділок, 2 травня, біля ТРЦ "Порт Сіті".

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