Таку думку озвучив 1 травня член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір національного телемарафону.

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Росіяни розграбовують і вивозять майно портів

Політик підкреслив, що Росія з перших днів вторгнення послуговується тактикою терору. Це відбувається й у кількох морських портах, які зараз під контролем армії ворога:

Бердянська;

Маріуполя;

Скадовська;

Херсону.

Звідти вивозять багато обладнання та техніки.

Росія здійснює терор, але в нас порти будуть. Знищити нашу інфраструктуру їм не вдасться. Ми знаємо, як їх (Порти – 24 канал) відновлювати. Ми модернізуємо порти й вони стануть ще кращими,

– сказав Веніславський.

Він додав, що відновлення буде відбуватися під проводом західних партнерів. Адже вони вже багато разів говорили про своє сприяння програмам відновлення України після війни.

Також росіяни викрадають зерно

Також нещодавно стало відомо й про розкрадання зерносховищ. З частини тимчасово захоплених територій, агро-продукцію везуть в окупований Крим.

А ось на Запоріжжі кадировські бойовики забирають зерно, щоб везти його в Росію. При цьому вони погрожують українським фермерам зброєю, якщо ті не погоджуються віддати зерно. Вони це роблять, щоб прогодувати підсанкційних росіян, у яких починається жорстка криза.

Чому це проблема не лише України

Навіть ті порти, які не захоплені ворогом, зараз не можуть працювати. Через блокування наших портів російськими військовими кораблями й викрадення українського зерна світові загрожує продовольча криза.

Від експорту нашого зерна були залежні приблизно 400 мільйонів людей у країнах Африки та Азії. Тому в ООН застерігали, що через порушення ланцюжків постачання, може початися глобальний голод і масова міграція.

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