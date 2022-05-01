Такое мнение озвучил 1 мая член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Россияне разграбляют и вывозят имущество портов

Политик подчеркнул, что Россия с первых дней вторжения пользуется тактикой террора. Это происходит и в нескольких морских портах, которые сейчас находятся под контролем армии врага:

Бердянска;

Мариуполя;

Скадовска;

Херсона.

Оттуда вывозят много оборудования и техники.

Россия совершает террор, но у нас порты будут. Уничтожить нашу инфраструктуру им не удастся. Мы знаем, как их (Порты – 24 канал) восстанавливать. Мы модернизируем порты и они станут еще лучше,

– сказал Вениславский.

Он добавил, что восстановление будет происходить под руководством западных партнеров. Они уже много раз говорили о своем содействии программам восстановления Украины после войны.

Также россияне похищают зерно

Также недавно стало известно и о хищении зернохранилищ. С части временно захваченных территорий, агропродукцию везут в оккупированный Крым.

А вот в Запорожье кадыровские боевики забирают зерно, чтобы везти его в Россию. При этом они угрожают украинским фермерам оружием, если они не соглашаются отдать зерно. Они делают это, чтобы прокормить подсанкционных россиян, у которых начинается жесткий кризис.

Почему это проблема не только Украины

Даже те порты, которые не захвачени врагом, сейчас не могут работать. Из-за блокирования наших портов российскими военными кораблями и угона украинского зерна миру грозит продовольственный кризис.

От экспорта нашего зерна были зависимы около 400 миллионов человек в странах Африки и Азии. Поэтому в ООН предупреждали, что из-за нарушения цепочек снабжения может начаться глобальный голод и массовая миграция.

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