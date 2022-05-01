Президент Володимир Зеленський наголосив, що така подія там сталося вперше від початку вторгнення. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави держави 1 травня.

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Працювали над цим кожен день

Він сказав, що не було жодного дня, коли влада не намагалася знайти рішення для порятунку людей. Слід зауважити, що всі вони майже два місяці були змушені ховатися в укриттях цього підприємства.

Вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби припинення вогню на цій території,

– сказав президент.

Першими звідти виводять дітей і жінок. Глава держави додав, що частина евакуйованих прибудуть до Запоріжжя вже завтра зранку. Такий тривалий час у дорозі зумовлений труднощами процесу.

Звернення Володимира Зеленського за 1 травня: дивіться відео