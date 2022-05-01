Таким образом, из районов боевых действий удалось эвакуировать более 350 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подобные гуманитарные коридоры являются одним из элементов переговоров с Россией, сообщает 24 канал.

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Власть и дальше будет пытаться продолжить эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию.

Организация таких гуманитарных коридоров – это один из продолжающихся элементов переговорного процесса. Он очень сложен. Но как бы сложно ни было, удалось спасти более 350 тысяч человек из районов боевых действий,

– заявил президент.

Он пообещал и дальше делать все, чтобы эвакуировать украинцев из Азовстали и из Мариуполя в целом.

Что известно об эвакуации гражданских из "Азовстали":

В хранилищах "Азовстали" в Мариуполе более 50 дней находятся почти 1 500 человек. Полк "Азов" до сих пор контролирует территорию завода, поэтому многие мариупольцы перешли туда, ведь только так можно защититься от массовых зверств россиян и принудительной депортации на временно оккупированные территории или в отдаленные регионы России.

массовых зверств Россия беспрестанно бомбила "Азовсталь", несмотря на то, что там находились гражданские, большинство из которых - женщины, дети и пожилые люди. Оккупанты заявили, что прекратят бомбить завод только в том случае, если украинские бойцы сдадутся в плен. Несколько дней назад оккупанты сбросили бомбу на военных госпиталь. Там находились раненые. Азовцы начали вытаскивать людей из-под завалов .

начали вытаскивать людей из-под завалов Россияне долго не соглашались на гуманитарный коридор из "Азовстали", пока люди страдали без лекарств, пищи и воды. К счастью, эвакуацию удалось осуществить благодаря содействию президента Владимира Зеленского, генсека ООН Антониу Гутерреша, Красного Креста и украинской разведки.

Спасенных людей везут в Запорожье. 2 мая должна прибыть первая группа из 100 человек.

Спецоперацию назвали "Эвакуация Азовсталь" , и на самом деле она длится уже третий день . Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук пояснила, что из соображений безопасности информацию об эвакуации ранее не разглашали.

, и на самом деле она длится уже третий день Глава ОП Андрей Ермак отметил, что это только первый этап эвакуации. Украинские власти продолжат забирать из Мариуполя украинцев, в том числе наших военных.

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