Як все відбувалося, Ірина Саліхова розповіла в ефірі 24 каналу. Вона поділилася, що вибиратися з міста було дуже непросто.

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Скільки було блокпостів

На безпечну територію волонтерка добиралася 4 дні. На момент, коли вона їхала, застала приблизно 8 блокпостів. Однак потім їхня кількість збільшилася.

Поки ми їхали, за нами їх (блокпости – 24 канал) добудовували. Люди, які добиралися після нас, називали різні цифри. Хтось називав 20, хтось навіть 70,

– поділилася Саліхова.

Що перевіряли окупанти

Як розповіла волонтерка, на деяких блокпостах пропускали досить швидко – лише перевіряли багажник та документи.

На інших пунктах, окрім перевірки документів, рилися у телефонах. Заходили навіть у "кошик" смартфона з видаленими файлами.

Влаштовують допити по кілька годин

На деяких блокпостах, зауважила Саліхова, влаштовують допити по 4 – 5 годин. Людей намагаються впіймати на "брехні" та погрожують розстрілами.

"Спробували продавити – сказати, що "у вас в колоні є криса, ви зливаєте геолокації" тощо", – поділилася волонтерка.

Волонтерка розповіла про цинічні допити окупантів: дивіться відео

Як поводитися на блокпостах: нагадаємо

Потрібно зменшити швидкість транспорту.

Вимкнути фари, увімкнути аварійне світло.

Підготувати документи для перевірки.

Відповідати на запитання військових.

Не виходити без дозволу з транспорту, нічого не фотографувати.

Бути готовими показати для огляду салон транспорту та багажник.

Головне про евакуацію в Україні

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук зауважила, попри важкі бої, Україна і надалі домовлятиметься з російською стороною про евакуацію з Маріуполя.

Верещук повідомила, що найважчими напрямками для евакуації є Харківська, Луганська та Донецька області. Дуже важко організувати виїзд українців із Херсонщини, адже область майже заблокована окупантами.

Вчора, 3 травня, евакуйовані з "Азовсталі" нарешті прибули в Запоріжжя. Однак велика кількість людей досі перебуває на території заводу.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що автобуси губляться у "фільтраційних центрах". Окупанти викрадають людей, які намагаються вибратися з міста.