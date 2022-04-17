Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України.

До теми У Херсон на "референдум" окупанти звозять "зомбований електорат" із захоплених територій

Варто зауважити, що для фальсифікації результатів "референдуму" росіяни планують використати персональні дані жителів регіону, які вони збирають під час видачі так званої "гуманітарної допомоги".

На окремих тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується підготовка до проведення незаконного "референдуму" щодо проголошення так званої "херсонської народної республіки",

– повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що на Херсонщині російські військові готуються до псевдореферендуму й навіть друкують бюлетені. Під час його проведення окупанти планують закрити Херсон на в'їзді та виїзді й відключити зв'язок.

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