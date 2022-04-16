Загарбники хочуть втілити такий же сценарій, який вони втілили на Донбасі. За свідченнями очевидців, бюлетені друкують у Новій Каховці.

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Окупанти планують "референдум" у травні

Про підготовку росіян до "референдуму" повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона заявила, що псевдоголосування заплановане у проміжку від 1 по 10 травня.

Окупанти на час проведення псевдореферендуму планують закрити Херсон на в'їзд та виїзд та відключити зв'язок. Однак Денісова зауважила, що провести цю махінацію загарбникам буде складно через опір місцевих мешканців.

Провести "референдум" загарбникам буде складно, адже героїчне населення всієї Херсонщини продовжує виходити на акції протесту окупації з гаслами "Херсон – це Україна!", незважаючи на застосування рашистами зброї та силового розгону мітингів,

– заявила Денісова.

Омбудсменка зазначила, що окупанти можуть заздалегіть підготувати "протоколи з результатами" псевдоголосування.