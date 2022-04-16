Захватчики хотят воплотить такой же сценарий, как они воплотили на Донбассе. По свидетельству очевидцев, бюллетени печатают в Новой Каховке.

Заметьте Россияне преследуют крымских татар в захваченных городах Херсона и Запорожья

Оккупанты планируют "референдум" в мае

О подготовке россиян к "референдуму" сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она заявила, что псевдоголосование запланировано в промежутке с 1 по 10 мая.

Оккупанты на время проведения псевдореферендума планируют закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить связь. Однако Денисова отметила, что провести эту махинацию захватчикам будет сложно из-за сопротивления местных жителей.

Провести "референдум" захватчикам будет сложно, ведь героическое население всей Херсонщины продолжает выходить на акции протеста против оккупации с лозунгами "Херсон – это Украина!", несмотря на применение рашистами оружия и разгона митингов,

– заявила Денисова.