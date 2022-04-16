По ее слова, в Каланчаке Херсонской области, российские военные незаконно ворвались в дом Османова Рустема.

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Мужчину задержали и вывезли в Симферополь, где так называемый суд заключил его на срок в 2 месяца.

Также Людмила Денисова рассказала о случае в оккупированном Мелитополе. Там кадыровцы провели незаконный обыск в доме Длявера Сейтумерова.

Они приехали на БТРах, разбили окна, взломали двери и перевернули вещи. Семья Длявера в это время находилась за пределами Мелитополя в безопасности,

– отметила Людмила Денисова.

По ее словам, незаконные задержания, обыски и преследование представителей крымскотатарского народа противоречат международным нормам и является прямым нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Согласно ей, каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность.

А также статьи 8 Конвенции – право на уважение личной и семейной жизни.

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