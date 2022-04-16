За її слова, у Каланчаку, що в Херсонській області, російські військові незаконно вдерлися до будинку Османова Рустема.

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Чоловіка затримали та вивезли до Сімферополя, де так званий суд увʼязнив його на термін у 2 місяці.

Також Людмила Денiсова розповіла про випадок в окупованому Мелітополі. Там кадирівці провели незаконний обшук у будинку Длявера Сейтумерова.

Вони приїхали на БТРах, розбили вікна, зламали двері та перевернули речі. Сім'я Длявера в цей час перебувала за межами Мелітополя у безпеці,

– зазначила Людмила Денiсова.

За її словами, незаконні затримання, обшуки та переслідування представників кримськотатарського народу суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідно до неї, кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність.

А також статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя.

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