Денісова розповіла про факти знущань росіян з українських військовополонених. Це пряме порушення Женевської конвенції.

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Як Росія знущається з наших захисників та захисниць

За даними Уповноваженої, військовополонених жінок поголили. Їх роздягали у присутності чоловіків та змушували присідати.

Чоловіків-військовополонених тримали на морозі у наметах, вони повернулись з обмороженими кінцівками.

Полонених нормально не годували, не давали води, не давали можливості подихати свіжим повітрям.

Це їхні звірячі "закони", намагання принизити наших людей. Це порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими,

– наголосила Денісова.

Омбудсменка особисто перевірила, як утримують полонених росіян

Людмила Денісова розповіла, що особисто перевірила умови, в яких Україна утримує російських військовополонених. Уповноважена з прав людини засвідчила, що вони є задовільними.

Ми перевірили умови утримання військовополонених РФ, які перебувають на нашій території, в усіх місцях. Завтра буде опублікований звіт про дотримання їхніх прав. Я сама була і перевіряла особисто. Україна дотримується конвенцій щодо поводження з військовополоненими,

– зауважила вона.

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