Згідно з інформацією, у перервах між обстрілами армія мародерів безчинствує на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

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Також російські військові своєю присутністю в населених пунктах області створюють гуманітарну кризу.

В самому Херсоні окупанти продовжують підготовку та агітацію місцевих до участі у "референдумі" щодо створення чергової недореспубліки, – повідомили в командуванні "Південь".

За їх словами, трансляції пропагандистських каналів, розповсюдження листівок не дають впевненого успіху політичної профанації. Через це окупанти звозять автобусами "зомбований електорат" з інших захоплених територій.

Важливо! Російські окупанти на тимчасово окупованій території Херсонщини хочуть створити квазіреспубліку. Для цього вони готуються до псевдореферендуму і навіть друкують бюлетені.

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