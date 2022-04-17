Согласно информации, в перерывах между обстрелами армия мародеров бесчинствует на временно оккупированных территориях Херсона.

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Также российские военные своим присутствием в населённых пунктах области создают гуманитарный кризис.

В самом Херсоне оккупанты продолжают подготовку и агитацию местных к участию в "референдуме" по созданию очередной недореспублики, – сообщили в командовании "Юг".

По их словам, трансляции пропагандистских каналов, распространение листовок не дают уверенного успеха в политической профанации. Поэтому оккупанты свозят автобусами "зомбированный электорат" с других захваченных территорий.

Важно! Российские оккупанты на временно оккупированной территории Херсона хотят создать квазиреспублику. Для этого они готовятся к псевдореферендуму и даже печатают бюллетени.

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