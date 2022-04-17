Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат Украины и член комитета по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский. Он также добавил, что любые потуги оккупантов создать "ХНР" – не будут иметь успеха.

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ВСУ постепенно, шаг за шагом, освобождают временно оккупированную территорию Херсонской области и никакие вопросы относительно целостности Украины не могут быть предметом торга или каких-либо договоренностей,

– подчеркнул Федор Вениславский.

Напомним, что по данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, в типографиях Новой Каховки оккупанты осуществляют подготовку агитационных материалов для проведения так называемого "референдума" по созданию Херсонской народной республики.

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