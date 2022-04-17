Про це у ефірі 24 каналу розповів народний депутат України та член комітету із національної безпеки та оборони Федір Веніславський. Він також додав, що будь-які потуги окупантів створити "ХНР" – успіху не матимуть.

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ЗСУ поступово, крок за кроком, звільняють тимчасово окуповану територію Херсонської області і ніякі питання стосовно цілісності України не можуть бути предметом торгу чи будь-яких домовленостей,

– наголосив Федір Веніславський.

Нагадаємо, що за даними Генштабу Збройних Сил України, у друкарнях Нової Каховки окупанти здійснюють підготовку агітаційних матеріалів для проведення так званого "референдуму" щодо створення Херсонської народної республіки.

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