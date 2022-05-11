Про це 24 каналу розповів голова Херсонської обласної організації "Слуги народу", перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
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"Усе це юридично нікчемно. Воно ніколи не буде визнано ні Україною, ні міжнародною спільнотою, ні самими мешканцями Херсонської області", – запевнив "слуга народу".
Окупанти не мають підтримки
За словами Соболевського, мешканці Херсонщини з початку повномасштабного вторгнення Росії неодноразово відкрито виступали проти дій окупантів. Також вони категорично проти квазіутворень на території області.
Херсонська обласна рада свою позицію визначила в ухвалених раніше зверненнях, а мешканці свою позицію показали на багатотисячних мітингах, які проходили по всій області,
– зауважив "слуга народу".
Соболевський додав, що Херсонщина була, є та завжди буде територією України. Водночас жодного шансу провести "референдум" у росіян немає.
Можливе проголошення "ХНР": що відомо
- На Херсонщині росіяни планують проголосити так звану "херсонську народну республіку". Серед місцевих мешканців шириться інформація, що після оголошення результатів "референдуму", окупанти почнуть "мобілізовувати" їх до лав збройних сил Росії.
- Відомо, що у квітні росіяни у приватній друкарні Нової Каховки запустили верстати й друкували бюлетені.
- В ОК "Південь" повідомили, що у Херсонській області окупанти й колаборанти змінюють риторику щодо планів на "референдум" та намагаються підкупити населення рублевими виплатами.
- Призначені окупантами так звані "представники влади Херсонської військово-цивільної адміністрації" заявили, що проситимуть Володимира Путіна включити Херсонську область до складу Росії.
- Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що приєднання окупованої Херсонської області має відбутися "легітимно, як це було з Кримом".
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області – це Україна. За його словами, будь-які заяви Росії про "референдуми" та "народні республіки" є абсолютно нікчемними.
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