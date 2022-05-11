Об этом 24 каналу рассказал глава Херсонской областной организации "Слуги народа", первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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"Все это юридически ничтожно. Это никогда не будет признано ни Украиной, ни международным сообществом, ни самими жителями Херсонской области", – заверил "слуга народа".

У оккупантов нет поддержки

По словам Соболевского, жители Херсонской области с начала полномасштабного вторжения России неоднократно открыто выступали против действий оккупантов. Также они категорически против квазиобразований на территории области.

Херсонский областной совет свою позицию определил в принятых ранее обращениях, а жители свою позицию показали на многотысячных митингах, которые проходили по всей области,

– отметил "слуга народа".

Соболевский добавил, что Херсонская область была, есть и всегда будет территорией Украины. В то же время ни единого шанса провести "референдум" у россиян нет.

Возможное провозглашение "ХНР": что известно

В Херсонской области россияне планируют провозгласить так называемую "херсонскую народную республику". Среди местных жителей распространяется информация, что после оглашения результатов "референдума", оккупанты начнут "мобилизовывать" их в ряды вооруженных сил России.

Известно, что в апреле россияне в частной типографии Новой Каховки запустили станки и печатали бюллетени.

В ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области оккупанты и коллаборанты меняют риторику относительно планов на "референдум" и пытаются подкупить население рублевыми выплатами.

Назначенные оккупантами так называемые "представители властей Херсонской военно-гражданской администрации" заявили, что будут просить Владимира Путина включить Херсонскую область в состав России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что присоединение оккупированной Херсонской области должно состояться "легитимно, как это было с Крымом".

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области – это Украина. По его словам, любые заявления России о "референдумах" и "народных республиках" абсолютно ничтожны.

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