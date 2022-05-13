Як повідомляє оперативне командування "Південь", росіяни не мають шансів у цьому напрямку. Там вони не можуть просуватися далі, щоб виконувати свої підлі плани щодо загарбання нашої держави.

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Чорнобаївське "чистилище"

Через те, що Збройні Сили України постійно б'ють по аеродрому в Чорнобаївці, росіяни не можуть активізувати свої наступальні дії.

Також з телефонних розмов, які публікує Служба безпеки України, вони розповідають рідним ледь не легенди про так зване Чорнобаївське "чистилище". Нажахані діями та розгромами від ЗСУ, вони самі вже бояться туди заїжджати.

Наші мужні захисники вирішили, що треба цю легенду підтримувати. Тому українські ракетно-артилерійські підрозділи тільки за цю ніч вразили ворожі позиції 25 разів. Які саме втрати поніс через це ворог, поки уточнюють.

Ситуація на Півдні

Також в оперативному командуванні "Південь" розповіли про ситуацію на цьому напрямку загалом. Адже вночі російські окупанти підло обстріляли Миколаївщину.

Як завжди постраждали об'єкти інфраструктури: офіс, дитячий садок, лікарня, школа, спорткомплекс та інші. Українські військові вкотре наголошують очевидні речі: всі ці будівлі не мають жодного відношення до військової інфраструктури. Натомість тепер вони понищені, або й зруйновані через обстріли ворога.

Ситуацію в Одеській області називають контрольованою та незмінною. Досі є загроза ракетних обстрілів з Чорного моря. Також наші військові стежать за тим, чому росіяни такі активні на українському острові Зміїний. Щодо невизнаного Придністров'я, то там Росія чинить свої підлі провокації знову.

Нові "Чорнобаївки" в Україні

Усім відомо, як легендарно ЗСУ б'ються за свою землю. Тому росіян так героїчно розбивають ще у кількох місцях на фронті, а все тому, що ті не вміють воювати. Новою Чорнобаївкою називають селище Білогорівка на Луганщині. Там російські загарбники намагаються облаштувати понтонну переправу через річку Сіверський Донець. Роблять це постійно в одному й тому ж місці, тому їх весь час б'ють.

Ще однією Чорнобаївкою називають острів Зміїний. Ситуація схожа. Там українські військові постійно б'ють по катерах та суднах Чорноморського флоту. Але ті продовжують підпливати знову й знову, на щось сподіваючись.

Також були відомості, що на Херсонському напрямку може з'явитися ще одна Чорнобаївка. Військові ЗСУ там постійно проводять аеророзвідку і потім точними ударами ліквідовують боєприпаси та навіть вище командне керівництво Росії.

У чому секрет Чорнобаївських ураганів: дивіться відео