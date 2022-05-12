Відповідну заяву зробив Олексій Арестович. Це трапилось 12 травня, на 78 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте Окупанти називають Чорнобаївку "чистилищем" для живої сили і кладовищем – для військової техніки
ЗСУ потужно атакували ворога в Чорнобаїці
Чорнобаївка – удар по накопиченню техніки та складам ракетно-артилерійського озброєння та бойових припасах. Детонація понад 3 години.
Здійснилося. Серія 19,
– написав Арестович.
Радник глави ОП пояснив, що подробиці атаки в опублікованому ним відео та опублікував комічні кадри.
Арестович додав ілюстративні кадри про атаку ЗСУ проти окупантів в Чорнобаїці: дивіться відео