Відповідну заяву зробив Олексій Арестович. Це трапилось 12 травня, на 78 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Окупанти називають Чорнобаївку "чистилищем" для живої сили і кладовищем – для військової техніки

ЗСУ потужно атакували ворога в Чорнобаїці

Чорнобаївка – удар по накопиченню техніки та складам ракетно-артилерійського озброєння та бойових припасах. Детонація понад 3 години.

Здійснилося. Серія 19,

– написав Арестович.

Радник глави ОП пояснив, що подробиці атаки в опублікованому ним відео та опублікував комічні кадри.

Арестович додав ілюстративні кадри про атаку ЗСУ проти окупантів в Чорнобаїці: дивіться відео