Про це 12 травня розповіли у Службі безпеки України. Кремль намагається зупинити бунти своїх військових.

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"Щоб хоч якось їх приборкати – Москва відправляє в Україну "досвідчених карателів". Як, наприклад, генерала Мурадова, відомого своєю жорстокістю після командування об'єднаним угрупованням сил Росії у Сирії", – розповіли в СБУ.

Перехоплена розмова окупанта з батьком: дивіться відео

Не хотіли на смерть

Генерал Рустам Мурадов влаштовує для окупантів "показові суди". Проте навіть це не допомагає. Про це загарбник розповідає своєму батькові у перехопленій СБУ розмові.

"Ну, Мурадов приїхав, показовий суд влаштував. Це через те, що ніхто не хотів їхати вперед. Ну, ротні не хотіли везти своїх пацанів на смерть. І самі хлопці не були готові. Він учора ротних роз'ї*ав, показово розділ, вони все з кишень повикладали, зв'язав їм руки у ПАЗики завантажив та відвезли", – розповідає батькові окупант.

Проте навіть попри показові виступи "відказники" все одно згодом повертаються додому, оскільки Росія не визнає офіційно, що є масові відмови від війни з Україною. У Кремлі втечі солдатів називають "відпустками".

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Росія продовжуватиме війну

Російський журналіст Ігор Яковенко для 24 каналу розповів, що Володимир Путін має достатньо ресурсу, щоб продовжувати воювати. Він додав, що зупинити російську агресію фізично неможливо, бо глава Кремля втратить владу та вплив.

За словами Яковенка, надалі Росія знову спробує захопити нові українські території. До війська братимуть погано підготовлених людей. Своєю чергою, збільшиться кількість жертв в армії окупантів.

Відправляють непідготовлених

Українська розвідка інформує, що росіяни будь-якими методами намагаються поповнити втрати особового складу й проводять "приховану мобілізацію". На війну путінський режим відправляє випускників військових училищ й звичайних курсантів.