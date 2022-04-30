Російські військові не вірять своєму командуванню

Про паніку серед окупантів від згадки про Чорнобаївку свідчать перехопленні розмови СБУ. Українські силовики перехопили розмову командира батальйону збройних сил Росії з командиром роти, який прибув із поповненням з ОРДЛО.

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Розмови росіян засвідчують, що їхні військові масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку. Зі слів окупантів можна зробити висновок, що вони шукають "дурнів", які готові стати "гарматним м'ясом".

Сьогодні вранці російські відмовилися, кажуть: "Ви чого їдете, ви м'ясо!" Вони тут стояли, їх послали туди (в Чорнобаївку – 24 канал). Вони відмовилися, поїхали в інший бік і кажуть "Ви що, долбо*би, бл*дь? Куди ви сунетесь?!!", І ось це – почалася паніка,

– пожалівся загарбник з ОРДЛО.

Російський командир розповів, що після втечі росіян лише 5 із 20 людей "нового поповнення" з ОРДЛО погодилися йти в атаку.

Перехоплена розмова окупантів – відео

Щоб змусити військових піти на фронт, російські командири брешуть нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть. Однак російські військові не вірять своєму командуванню.

Зауважимо, що українські військові нещодавно 17-й раз розгромили окупантів у Чорнобаївці. Ворогу важливо захопити Чорнобаївку, щоб окупувати всю Херсонщину. Та через спротив ЗСУ росіяни зазнають невдач.

Перехоплені розмови росіян

СБУ постійно перехоплює розмови російських військових, в яких вони скаржаться на своє командування та розповідають про втрати.

В одній з розмов окупанти розповідали рідним саме про великі втрати. У схожій розмові мобілізований військовий з окупованого Донецька розповів, що росіяни відмовляються воювати.

Через це російські офіцери почали змушувати військових воювати, погрожуючи розстрілом. Також завдяки перехопленим розмовам СБУ фіксує звірські наміри ворога.

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