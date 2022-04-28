З Лівії вже вивезли близько 200 росіян і тисячі сирійців

Financial Times з посиланням на західні та східні джерела пише, що Росія почала вивозити з Лівії бійців ПВК "Вагнера" і сирійських найманців.

Варте уваги У наступні тижні інтенсивність лише зростатиме, – Подоляк про "демілітаризацію" Росії

Повідомляється, що з Лівії вже вивезли близько 200 росіян і тисячі сирійців. Ще близько 5 тисяч найманців залишаються в африканській країні.

Журналісти Financial Times зазначають, що Росія не планувала виводити свої сили з Лівії. До цього кроку Кремлю довелося вдатися через відсутність успіхів у війні в Україні.

Джерела Financial Times припускають, що "вагнерівців" можуть відправити на війну в Україну.

Одне з джерел видання звернуло увагу на те, що Туреччина закрила небо для російських літаків, які прямують до Сирії. Джерело припускає, що закриття повітряного простору Туреччиною пов'язане з тим, що Росія переміщує людей і озброєння з цих країн на війну в Україну.

Найманці Росії у війні з Україною

На початку квітня з'явилася інформація, що до Росії приїхали близько 300 солдатів з дивізії сирійської армії, яка співпрацювала з військовими РФ під час кампанії Кремля у Сирії.

У Генштабі ЗСУ інформували, що Москві вдалося зібрати близько тисячі найманців. Всі вони є членами армії проросійського президента Башара Асада, а також членами ліванської ісламістської організації "Хезболла".

Слід зазначити, що Росія змінила командувача наступом в Україні – ним став генерал Олександр Дворніков, відповідальний за воєнні злочини у Сирії. Цього генерала прозвали "м'ясником" за звірства у Сирії.

За останніми даними українських розвідників, Росія намагається залучити до війни курсантів з Лівії та учасників бойових дій в Сирії.

До речі – Герасимов особисто прибув до Ізюму: дивіться відео