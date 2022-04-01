Приїхали близько 300 солдатів з дивізії сирійської армії, яка співпрацювала з військовими РФ під час кампанії Кремля в Сирії.

До теми "Гарматне м’ясо", терористи-найманці та ув'язнені: як Росія проводить таємну мобілізацію

Йдуть на війну за гроші

Російські вербувальники у Сирії складають "списки тисяч зацікавлених кандидатів". Найманцям обіцяють небойову роботу: охорону складів або нафтових баз.

Після багаторічної війни Сирії було завдано істотної шкоди економіці. Тому місцеві, зневірившись знайти роботу, йдуть воювати в Лівії, Центральноафриканській Республіці, Азербайджані, а тепер і у війні Росії проти України.

Правозахисники кажуть, що в цілому мотивацією є гроші.

До речі – Росіяни скаржаться на забезпечення своєї армії, а українську вихваляють: