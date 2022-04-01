Приехали около 300 солдат из дивизии сирийской армии, сотрудничавшей с военными РФ во время кампании Кремля в Сирии.

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Идут на войну за деньги

Российские вербовщики в Сирии составляют "списки тысяч заинтересованных кандидатов". Наемникам обещают небоевую работу: охрану складов или нефтяных баз.

После многолетней войны Сирии был нанесен существенный ущерб экономике. Поэтому местные, отчаявшись найти работу, идут воевать в Ливию, Центральноафриканскую Республику, Азербайджан, а теперь и на войну России против Украины.

Правозащитники говорят, что в целом мотивацией являются деньги.

Кстати, Россияне жалуются на обеспечение своей армии, а украинскую восхваляют: