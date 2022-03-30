1 апреля 2022 года в России начнется весенний призыв в армию. Кремлевские власти боятся, что война против Украины якобы "не повлияет на специфику и особенности этого процесса". Но Путин и его стая, как всегда, врут. Уже много фактов, что Минобороны России под прикрытием призыва продолжит уже давно начатую скрытую мобилизацию.

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БАРС

Еще в августе – сентябре 2021 года Россия запустила проект БАРС (абревиатура – ​​"Боевой армейский резерв страны"), действовавший параллельно с уже имеющимися срочными и контрактными наборами в армию. Россияне не открывали информацию о точном количестве "барсов" (по данным украинской разведки – их около 100 тысяч), но бравурно сообщали, что все они получали денежное обеспечение (даже находясь в резерве) с сохранением места работы и среднего заработка, а также участвовали в военном собрании.

18 февраля, менее чем за неделю до коварного нападения на Украину, Путин подписал указ об очередном созыве резервистов на собрание. Многие из них затем присоединились к контрактникам и срочникам, которые отправились на "учения" в Украину.

У "второй армии мира" все идет не по плану / Фото из архива 24 канала

Хаотическая мобилизация

Планируя нападение, россияне были уверены, что имеющегося оккупационного контингента хватит для "блицкрига". Но, понеся значительные потери уже в первые дни войны, начали прозревать и подтягивать ближайшие резервы.

Но потом и их оказалось мало, поэтому в середине марта Россия стала собирать новое подкрепление. Сейчас это выглядит как хаос с элементами паники. Судите сами – Минобороны России перебрасывает в Украину профессиональных военных с Севера, Сибири и Дальнего Востока (в частности, морпехов Северного и Тихоокеанского флота), а также мобилизует… кредитных должников, алиментщиков (логика – воюй и получишь освобождение от выплат) и заключенных.

Последних набирают с помощью уже упомянутой программы БАРС, сообщает Главное управление разведки МО Украины. В частности, около 100 преступников из колонии "Чернокозово" (Чечня) уже готовятся к отправке на фронт. Все они осуждены по тяжким уголовным статьям (грабеж, убийства, распространение наркотиков). Но при возвращении живым после участия в боевых действиях им обещают полную амнистию.

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Что касается будущих призывников, то им оккупанты также готовят незавидную судьбу. Минобороны России сообщило, что в трех областях, граничащих с Украиной (Курской, Брянской, Белгородской), набор необходим для того, чтобы обеспечить "готовность военных формирований" для войны с Украиной. То есть по всей вероятности неподготовленных призывников начнут посылать на гибель...

Указ об особенностях весеннего призыва 2022 года / Изображение из телеграм-канала Антона Геращенко

На войну Россия отправляет мясо 2004 года рождения. Это полный провал "блицкрига" и переход на сталинский формат ведения войны – заброс "мясом",

– объяснил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Насколько действенной, а точнее – не действенной (!), будет подобная мобилизация – покажет время. Но уже сейчас украинские силовики фиксируют массовые сдачи в плен, в первую очередь срочников и принудительно мобилизованных.

Откуда еще россияне могут черпать так необходимый им кадровый резерв? Частично они уже раскрыли свои карты.

"Пушечное мясо" из Донбасса

Еще до начала нападения России на Украину, в террористических квазиреспубликах на Донбассе началась массовая мобилизация "всех, кто может держать автомат", которая продолжается и по сей день. Руководители непризнанных псевдореспублик объясняют "мобилизационную" охоту за мужчинами на улицах городов и поселков и принудительный призыв студентов тем, что Украина якобы собирается напасть на временно оккупированную часть Донбасса.

Но очевидно, что таким образом Россия просто собирала "пушечное мясо". С начала войны "вынужденных ополченцев" первыми отправляют в атаку на украинские позиции, а уже за ним следуют "бравые террористы и российские освободители". Так жители Донбасса платят своей кровью за имперские амбиции Путина и его прихвостней в "ЛДНР".

Оккупанты используют мобилизованных из ОРДЛО как "пушечное мясо" для выявления огневых позиций ВСУ. Сформированные таким образом подразделения отличаются крайне низкой боевой подготовкой, дисциплиной и моральным состоянием,

– сообщило ГУР МО Украины.

Пленные мобилизованные из временно оккупированной территории Донбасса радуются, что сдались украинским военным и рассказывают, что россияне используют их в качестве "живца" – как передовой эшелон разведки боем. Да, 16 – 17 марта на Николаевском направлении одно из таких подразделений, в составе которого 250 – 300 человек, потеряло около 200 "мобилизованных".

На временно оккупированной территории Донбасса продолжается принудительная мобилизация / Фото из архива 24 канала

Принуждение крымских татар

Циническую принудительную мобилизацию Россия устроила и во временно оккупированном Крыму. Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова заявила, что россияне начали призывать в армию крымских татар, угрожая применить наказание к их родным.

Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются выехать из территории полуострова через Россию, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта,

– отметила она.

Денисова также напомнила, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом.

Согласно статье 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения, во время войны запрещается оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть оказывающихся под властью стороны конфликта или оккупационного государства служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

Меджлис крымскотатарского народа пообещал помощь жителям оккупированного Крыма, если их призывают служить в армии России. Ее смогут предоставить, если те пересекут границу и окажутся в Украине.

Как только вы окажетесь за пределами России, немедленно связывайтесь в социальных сетях со мной или с другими членами Меджлиса, находящимися на материковой части территории Украины,

– обратился к крымчанам председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

"Флагоносцы" для ТВ

Показательной "картинкой" российского вторжения в Украину стало перекидывание бойцов и техники из Абхазии и Южной Осетии, временно оккупированных грузинских территорий. Этот процесс пропагандисты подают под соусом – "все народы воюют против фашистов". При этом на российском ТВ показывают два танка, которые катаются в Мелитополе с флагами Южной Осетии.

Ненадежные наемники

Кто действительно мог бы усилить оккупационные войска России, так это наемники Ближнего Востока и Африки (в частности, сирийцы и ливийцы). Там много воинов, которые годами "живут войной" и имеют большой опыт боевых действий, в частности, в условиях города (Россия не покидает надежду захватить крупнейшие центры Украины).

Оккупанты хотят привлечь наемников к войне в Украине / Фото из архива 24 канала

Но захватчики не спешат активно привлекать этих наемников. Потому что те хоть и соглашаются воевать, но в любой момент могут… сложить оружие и сдаться украинцам. Ведь их главная цель – отнюдь не идеологическая борьба с "мировым фашизмом-империализмом" (как это пытаются подать в России), а просто желание заработать деньги и по случаю сбежать в Европу и затем забрать туда своих родных и близких.

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Ставка на "Хезболла"

А вот на кого могут точно полагаться россияне, так это на наемников вооруженной группировки "Хезболла", которых во всем цивилизованном мире считают террористами.

По информации западных медиа, оккупанты предлагают им за участие в войне против Украины зарплату 1 500 долларов в месяц. И вроде бы 800 бойцов "Хезболла" уже согласились воевать, и первая группа (200 человек) должна была прибыть из Дамаска на белорусскую авиабазу в Гомельской области уже 29 марта.

Что ж, украинские воины готовы встретить огнем незваных гостей с Востока. Как это уже было, например, с кадыровцами, которых полностью разбили под Киевом.

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