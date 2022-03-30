1 квітня 2022 року в Росії розпочнеться весняний призов до армії. Кремлівська влада божиться, що війна проти України буцімто "не вплине на специфіку й особливості цього процесу". Але Путін і його зграя, як завжди, брешуть. Вже є багато фактів, що Міноборони Росії під прикриттям призову продовжить уже давно розпочату приховану мобілізацію.

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БАРС

Ще в серпні – вересні 2021 року Росія запустила проєкт БАРС (абревіатура – "Боевой армейский резерв страны"), який діяв паралельно з уже наявними строковими й контрактними наборами до війська. Росіяни не відкривали інформацію про точну кількість "барсів" (за даними української розвідки – їх близько 100 тисяч), але бравурно повідомляли, що всі вони отримували грошове забезпечення (навіть перебуваючи у резерві) зі збереженням місця роботи та середнього заробітку, а також брали участь у воєнних зборах.

18 лютого, менше ніж за тиждень до підступного нападу на Україну, Путін підписав указ про чергове скликання резервістів на збори. Багато з них потім долучилися до контрактників та строковиків, які відправилися на "навчання" в Україну.

У "другої армії світу" все йде не за планом / Фото з архіву 24 каналу

Хаотична мобілізація

Плануючи напад, росіяни були впевнені, що наявного окупаційного контингенту вистачить для "бліцкригу". Але, зазнавши значних втрат уже в перші дні війни, почали прозрівати та підтягувати найближчі резерви.

Та згодом і їх виявилося замало, тому в середині березня Росія стала збирати нове підкріплення. Нині це виглядає як хаос з елементами паніки. Судіть самі – Міноборони Росії перекидає до України професійних військових із Півночі, Сибіру та Далекого Сходу (зокрема, морпіхів Північного і Тихоокеанського флоту), а також мобілізує… кредитних боржників, аліментників (логіка – воюй і отримаєш звільнення від виплат) та ув’язнених.

Останніх набирають за допомогою вже згаданої програми БАРС, повідомляє Головне управління розвідки МО України. Зокрема, близько 100 злочинців з колонії "Чернокозово" (Чечня) вже готуються до відправки на фронт. Всі вони засуджені за важкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків). Але в разі повернення живим після участі у бойових діях їм обіцяють повну амністію.

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Щодо майбутніх призовників – то їм окупанти також готують незавидну долю. Міноборони Росії повідомило, що в трьох областях, які межують з Україною (Курській, Брянській, Білгородській), набір необхідний для того, щоб забезпечити "готовність військових формувань" для війни з Україною. Тобто цілком ймовірно, що непідготовлених призовників почнуть посилати на загибель...

Указ про особливості весняного призову 2022 року / Зображення з телеграм-каналу Антона Геращенка

На війну Росія відправляє "м'ясо" 2004 року народження. Це повний провал "бліцкригу" та перехід на сталінський формат ведення війни – закидання "м'ясом",

– пояснив радник голови МВС України Антон Геращенко.

Наскільки дієвою, а точніше – не дієвою (!), буде подібна мобілізація – покаже час. Але вже зараз українські силовики фіксують масові здачі в полон, у першу чергу, строковиків та примусово мобілізованих.

Звідки ще росіяни можуть черпати так конче необхідний їм кадровий резерв? Частково, вони вже розкрили свої карти.

"Гарматне м’ясо" з Донбасу

Ще до початку нападу Росії на Україну, в терористичних квазіреспубліках на Донбасі почалася масова мобілізація "всіх, хто може тримати автомат", яка триває й донині. Очільники невизнаних псевдореспублік пояснюють "мобілізаційне" полювання за чоловіками на вулицях міст і селищ та примусовий призов студентів тим, що Україна буцімто "збирається напасти на тимчасово окуповану частину Донбасу.

Але, очевидно, що таким чином Росія просто збирала "гарматне м'ясо". Від початку війни "вимушених ополченців" першими відправляють в атаку на українські позиції, а вже за ним йдуть "браві терористи й російські освободітєлі". Так жителі Донбасу платять своєю кров'ю за імперські амбіції Путіна та його посіпак в "ЛДНР".

Окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як "гарматне м'ясо" для виявлення вогневих позицій ЗСУ. Сформовані таким чином підрозділи вирізняються вкрай низькою бойовою підготовкою, дисципліною та моральним станом,

– повідомило ГУР МО України.

Полонені мобілізовані з тимчасово окупованої території Донбасу радіють, що здалися українським військовим і розповідають, що росіяни використовують їх в якості "живця" – як передовий ешелон розвідки боєм. Так, 16 – 17 березня на Миколаївському напрямку один з таких підрозділів, що мав у своєму складі 250 – 300 осіб, втратив близько 200 "мобілізованих".

На тимчасово окупованій території Донбасу триває примусова мобілізація / Фото з архіву 24 каналу

Примус кримських татар

Цинічну примусову мобілізацію Росія влаштувала і в тимчасово окупованому Криму. Омбудсменка з прав людини Людмила Денісова заявила, що росіяни почали призивати до армії кримських татар, погрожуючи застосувати покарання до їхніх рідних.

Аби уникнути злочинних наказів, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова через Росію, оскільки дорога на материкову частину України закрита,

– зазначила вона.

Денісова також нагадала, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом.

Згідно зі статтею 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення, під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Меджліс кримськотатарського народу пообіцяв допомогу мешканцям окупованого Криму, якщо їх призивають служити в армії Росії. Її зможуть надати, якщо ті перетнуть кордон й опиняться в Україні.

Як тільки ви опинитеся за межами Росії, негайно зв'язуйтесь соціальними мережами зі мною або з іншими членами Меджлісу, які перебувають на материковій частині території України,

– звернувся до кримчан голова Меджлісу Рефат Чубаров.

"Прапороносці" для ТБ

Показовою "картинкою" російського вторгнення в Україну стало перекидання бійців і техніки з Абхазії та Південної Осетії, тимчасово окупованих грузинських територій. Цей процес пропагандисти подають під соусом – "всі народи воюють проти фашистів". При цьому на російському ТБ показують аж два танки, які катаються у Мелітополі з прапорами Південної Осетії.

Ненадійні найманці

Хто справді міг би підсилити окупаційні війська Росії, так це найманці з Близького Сходу та Африки (зокрема, сирійці та лівійці). Там є багато вояків, які роками "живуть війною" і мають великий досвід бойових дій, зокрема, в умовах міста (Росія не полишає надію захопити найбільші центри України).

Окупанти хочуть залучити найманців до війни в Україні / Фото з архіву 24 каналу

Але загарбники не поспішають активно залучати саме цих найманців. Бо ті хоч і погоджуються воювати, але в будь-який момент можуть… скласти зброю і здатися українцям. Адже їхня головна мета – зовсім не ідеологічна боротьба зі "світовим фашизмом-імперіалізмом" (як це намагаються подати в Росії), а просте бажання заробити гроші та за нагоди втекти до Європи й потім забрати туди своїх рідних та близьких.

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Ставка на "Хезболла"

А ось на кого можуть точно покладатися росіяни, так це на найманців збройного угруповання "Хезболла", яких в усьому цивілізованому світі вважають терористами.

За інформацією західних медіа, окупанти пропонують їм за участь у війні проти України зарплатню 1500 доларів на місяць. І начебто 800 бійців "Хезболла" вже погодилися воювати, й перша група (200 осіб) мала прибути із Дамаска на білоруську авіабазу в Гомельській області вже 29 березня.

Що ж, українські воїни готові зустріти вогнем непроханих гостей зі Сходу. Як це вже було, наприклад, з кадирівцями, яких вщент розбили під Києвом.

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