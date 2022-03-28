Згодом влада республіки теж повідомила, що глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває в Маріуполі.

Увага Серед "кадировців" у Маріуполі є вбивця Нємцова: засвітився на відео бойовиків

Подальша стратегія дій чеченських бійців у Маріуполі скоригована, щоб найближчими днями звільнити місто,

– пишуть проросійські ЗМІ.

Сам Кадиров не написав нічого про це у своєму телеграмі. Водночас в останньому дописі на своєму телеграмі він виклав відео з невідомого місця та підписав: "До повного звільнення Маріуполя від бандерівського підпілля залишилося зовсім недовго".

Попередньо уже була інформація, що Кадиров 13 березня був у Києві. Наступного дня він казав, що перебуває у Гостомелі. Однак, доказів того, що він приїжджав в Україну не було. Кадиров заявляв, що готовий навіть "постукати у двері" українським чиновникам.

Втім, був тролінг від українських політиків, зокрема, радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович. Він потролив недолідера та запропонував йому в коментарях до одного зі своїх дописів таки "постукати".

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