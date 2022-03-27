Цей чоловік раніше мав постати перед судом, проте в Росії ніхто навіть не думав карати за позбавлення життя противника режиму Путіна. Геремєєва дуже добре видно на відео, яке оприлюднили в мережі 26 березня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікації в соцмережах.
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Ймовірно, керує найманцями
На початку запису показаний ранковий намаз, який виконували військові посіпаки Кремля. Вони просто стояли й молилися, а вбивця Нємцова якраз читав молитву з Корану. Потім він засвітився ще на кількох кадрах.
У російських телеграм-каналах пишуть, що Геремєєв приїхав керувати бойовиками. Це частково підтверджують деякі кадри, проте більше ніякої інформації не було.
Вбивця Нємцова незадовго після затримання / Фото MK
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