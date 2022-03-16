Ті "кадирівці", які вижили, сформували загороджувальні загони, повідомила українська розвідка – та тих, хто залишився в живих, небагато.
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Ті, хто лишився, стоять на Київщині та іноді намагаються здатися в полон.
Більшість кадировців, чеченців, які себе малюють хоробрими та безжалісними солдатами – це один з безвід'ємних складових елементів оцієї гібридної війни. Більшість з них благополучно відправилася до Аллаха,
– заявив Веніславський.
Веніславський про стан "кадирівців" – дивіться відео
Наразі загороджувальні загони стоять на місці та не намагаються щось зробити – в окупантів є ризик бути розстріляними або українськими захисниками, або ж своїми.
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