Выжившие "кадыровцы" сформировали заградительные отряды, сообщила украинская разведка – тех, кто остался в живых, немного.

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Оставшиеся стоят на Киевщине и иногда пытаются сдаться в плен.

Большинство кадыровцев, чеченцев, рисующих себя храбрыми и безжалостными солдатами, – это одна из неотъемлемых составляющих элементов этой гибридной войны. Большинство из них благополучно отправились к Аллаху,

– заявил Вениславский.

Вениславский о состоянии "кадыровцев" – смотрите видео

Сейчас заградительные отряды стоят на месте и не пытаются что-то сделать – у оккупантов есть риск быть расстрелянными либо украинскими защитниками, либо же своими.

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