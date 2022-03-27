Этот мужчина раньше должен был предстать перед судом, однако в России никто даже не думал наказывать за лишение жизни противника режима Путина. Геремеева очень хорошо видно на видео, обнародованном в сети 26 марта. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на публикации в соцсетях.

Про позитив Большинство "кадыровцев" уже отправились к Аллаху – их было в Украине около тысячи

Вероятно, управляет наемниками

В начале записи показан утренний намаз, который выполняли военные прихвостни Кремля. Они просто стояли и молились, а убийца Немцова как раз читал молитву из Корана. Затем он засветился еще на нескольких кадрах.

В российских телеграм-каналах пишут, что Гермеев приехал управлять боевиками. Это частично подтверждают некоторые кадры, однако никакой информации не было.

Обратите внимание! Запись, о которой говорится, активно распространяют все рупоры пропаганды Кремля. Поэтому мы не публикуем ее по этическим соображениям.



Убийца Немцова незадолго после задержания / Фото MK