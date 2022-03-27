Этот мужчина раньше должен был предстать перед судом, однако в России никто даже не думал наказывать за лишение жизни противника режима Путина. Геремеева очень хорошо видно на видео, обнародованном в сети 26 марта. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на публикации в соцсетях.
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Вероятно, управляет наемниками
В начале записи показан утренний намаз, который выполняли военные прихвостни Кремля. Они просто стояли и молились, а убийца Немцова как раз читал молитву из Корана. Затем он засветился еще на нескольких кадрах.
В российских телеграм-каналах пишут, что Гермеев приехал управлять боевиками. Это частично подтверждают некоторые кадры, однако никакой информации не было.
Убийца Немцова незадолго после задержания / Фото MK
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