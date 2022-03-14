У своєму телеграмі Кадиров почав погрожувати, що він "на днях" був за 20 кілометрів від "київських нациків", і буцімто продовжує наближатись. Втім радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович лише посміявся з міфотворчості недолідера Чечні.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни
Чи справді Кадиров перебуває в Україні
Інформацію про те, що Кадиров перебуває в Україні, масово почали поширювати російські пропагандистські "ЗМІ", зокрема помийки, які щодня транслюють різноманітні найабсурдніші фейки:
- "РБК";
- "Комсомольськая правда";
- "РИА Новости".
Втім наразі є докази, що головного "головоріза" Чечні нещодавно бачили у Грозному, столиці республіки.
Кадиров погрожує "постукати у двері" Арестовичу / Скриншот з телеграму
Олексій Арестович натомість лише потролив заяви очільника Чечні, запропонувавши Кадирову в коментарях до одного зі своїх дописів таки "постукати".
Арестович запросив Кадирова "постукати" / Скриншот з фейсбуку
Додамо, що раніше Кадирова в Україну вже запрошував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Посадовець запропонував чеченцю врешті очолити "штурм" бодай одного українського міста, а не показувати свою "бойову майстерність" у соціальних мережах.
Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ знищили під Бучею щонайменше одного з найближчих соратників Кадирова, а їхні колони на нашій землі палають не гірше, ніж колони російських окупантів.
Зверніть увагу – Це не кадировці, це "путіністи", – голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія про війну в Україні: дивіться відео