В своем телеграме Кадыров начал угрожать, что он "на днях" был в 20 километрах от "киевских нациков", и якобы продолжает приближаться. Впрочем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович лишь посмеялся с мифотворчества недолидера Чечни.

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Действительно ли Кадыров находится в Украине

Информацию о том, что Кадыров находится в Украине, массово начали распространять российские пропагандистские "СМИ", в частности помойки, которые ежедневно транслируют разнообразные самые абсурдные фейки:

"РБК";

"Комсомольськая правда";

"РИА Новости".

Впрочем, сейчас есть доказательства, что главного "головореза" Чечни недавно видели в Грозном, столице республики.

Кадыров угрожает "постучать в дверь" Арестовичу / Скриншот из телеграма

Алексей Арестович вместо этого лишь потроллил заявления главы Чечни, предложив Кадырову в комментариях к одному из своих сообщений таки "постучать".

Арестович пригласил Кадырова "постучать" / Скриншот из фейсбука

Добавим, что ранее Кадырова в Украину уже приглашал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Чиновник предложил чеченцу в конце возглавить "штурм" хотя бы одного украинского города, а не показывать свое "боевое мастерство" в социальных сетях.

Напомним, что недавно ВСУ уничтожили под Бучей по меньшей мере одного из ближайших соратников Кадырова, а их колонны на нашей земле пылают не хуже, чем колонны российских оккупантов.

Обратите внимание – Это не кадыровцы, это "путинисты", – председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия о войне в Украине: смотрите видео