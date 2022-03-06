ЗСУ зруйнували міфи як про "сильну російську армію", так і про непереможність "кадирівців". Чеченці збиралися штурмувати Київ, але після атаки українських героїв від них залишився лише попіл.

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Геращенко запросив Кадирова в Україну

Глава чеченців Рамзан Кадиров спочатку заявляв, що "його хлопці не отримали жодного поранення", а потім заговорив про втрати. Потім він в приступі якоїсь гарячки запропонував Володимиру Зеленському зв'язатися з ним: він гарантує українському президенту безпеку та "переговори з Путіним". Хоробрий Кадиров лише в інстаграмі – очолювати своїх бійців та самому ставати "втратою, якої немає", він поки не поспішає.

Антон Геращенко публічно звернувся до Кадирова та закликав показати свою майстерність на полі битви, а не в соціальній мережі.

Чого ти відсиджуєшся у Чечні? Приїдь до нас в Україну. Очоли штурм Києва, Харкова чи Маріуполя та покажи свою майстерність та відданість Путіну не в Instagram, а на полі битви!

– написав Геращенко.

Також колишній заступник міністра МВС додав, що не варто боятися байок про чеченців, адже "наші кулі, "Гради", арта, ПТУРи, розбивають їх як і всіх інших окупантів".

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