Про це в ефірі 24 каналу розповів генерал-майор СБУ Віктор Ягун. За його словами, Росії буде важко відправити інших вояків в Україну, їй ще треба знайти озброєння, яке можна сюди завезти.

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Зі стягнутих росіян до кордонів – не всі військові

Надзвичайно велика кількість російського озброєння, яке зайшло в Україну, вже не підлягає повторному використанню. Його або знищили, або пошкодили, або взяли як трофей, сказав Віктор Ягун.

Ми бачимо, до речі, якість того озброєння. На парадах це одна річ, а інша, коли у них замість крісла – табуретка у БТРах. Ситуація жахлива,

– сказав генерал-майор СБУ.

Він додав, що якась частина техніки у росіян модернізована, проте це не скасовує проблеми для окупантів. Українцям залишається тільки витримати цю навалу, всі їхні хвилі.

"Навіть та кількість, яку ми рахували, понад 100 тисяч (на кордонах – 24 канал) – це не всі кадрові військові, частина – це просто звичайні "каратєлі" (росгвардія), які мали прийти і наводити тут "русскій мір", – сказав Віктор Ягун.

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