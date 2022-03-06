Об этом в эфире 24 канала рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун. По его словам, России будет тяжело отправить других воинов в Украину, ей еще предстоит найти вооружение, которое можно сюда завезти.

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Из стянутых россиян к границам – военные не все

Чрезвычайно большое количество зашедшего в Украину российского вооружения уже не подлежит повторному использованию. Его либо уничтожили, либо повредили, либо взяли в качестве трофея, сказал Виктор Ягун.

Мы видим, кстати, качество этого вооружения. На парадах это одно дело, а другое – когда у них вместо кресла табуретка в БТРах. Ситуация ужасная,

– сказал генерал-майор СБУ.

Он добавил, что какая-то часть техники у россиян модернизирована, однако это не отменяет проблемы для оккупантов. Украинцам остается только выдержать это нашествие, все их волны.

"Даже то количество, которое мы считали, больше 100 тысяч (на границах – 24 канал) – это не все кадровые военные, часть – это просто обычные "каратели" (росгвардия), которые должны были прийти и наводить здесь "русский мир", – сказал Виктор Ягун.

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