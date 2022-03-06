Более 150 человек были уволены из рядов ВС РФ

В украинской армии заявили, что некоторые российские военные отказались от участия в боевых действиях на территории Украины.

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В частности, они вернулись в пункт постоянной дислокации 102 мотострелкового полка. Сразу 150 человек были уволены из рядов вооруженных сил России.

Сообщается, что россияне поняли, что с украинцами не следует воевать. Поэтому оккупанты предпочитают прострелить себе ногу и остаться в живых.

Также отмечаются массовые случаи дезертирства.

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