Понад 150 осіб було звільнено з лав ЗС РФ
В українській армії заявили, що деякі російські військові відмовилися від участі у бойових діях на території України.
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Зокрема, вони повернулися до пункту постійної дислокації 102 мотострілецького полку. Відразу 150 осіб було звільнено з лав збройних сил Росії.
Повідомляється, що росіяни зрозуміли, що з українцями не варто воювати. Тому окупанти віддають перевагу прострелити собі ногу і залишитися живим.
Також відмічаються масові випадки дезертирства.
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