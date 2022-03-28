Впоследствии власти республики тоже сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Мариуполе.

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Дальнейшая стратегия действий чеченских бойцов в Мариуполе скорректирована, чтобы в ближайшие дни освободить город,

– пишут пророссийские СМИ.

Сам Кадыров не написал ничего об этом в телеграмме. В последнем сообщении на своем телеграмме он выложил видео из города и подписал "До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго".

Предварительно уже была информация, что Кадыров 13 марта был в Киеве. На следующий день он говорил, что находится в Гостомеле. Однако доказательств того, что он приезжал в Украину, не было. Кадыров заявлял, что готов даже "постучать в дверь" украинским чиновникам.

Впрочем, был троллинг от украинских политиков, в частности советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович . Он потролил недолидера и предложил ему в комментариях к одному из своих сообщений "постучать".

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