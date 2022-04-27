Про це Михайло Подоляк заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Важливо Божественне втручання у справи грішників, – Подоляк про "демілітаризацію" в трьох областях Росії

Це – "боргові виплати", які Росія починає платити за війну

За його словами, інтенсивність війни точно позначиться на прикордонних районах Росії. Там вибухатимуть склади, наростатимуть панічні настрої, з’являтимуться конфліктні ситуації.

Інтенсивність "демілітаризації" Росії, дуже гарна назва, на мій погляд, в наступні тижні буде суттєво зростати. Особливо в прикордонних районах, – вважає Подоляк.

На його думку, ці незрозумілі вибухи можуть спонукати росіян ставити важливі запитання на кшталт: "А що ж ми робимо в Україні? Чому ми там вже 2 місяці масово вбиваємо людей? І яку ціну ми готові за це заплатити?"

"І ось ці склади, ці паливно-мастильні матеріали, ці бази паливні, які будуть вибухати. Це все – наслідок. Це будуть "боргові виплати", які Росія починає платити за війну", – стверджує Михайло Подоляк.

Він додав, що наразі війна триває, поки про її закінчення говорити рано. Але "трішки пізніше" громадяни точно його побачать. І кінець буде в інтересах України.

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