Российские военные не верят своему командованию

О панике среди оккупантов от упоминания о Чернобаевке свидетельствуют перехваты разговора СБУ. Украинские силовики перехватили разговор командира батальона вооруженных сил России с прибывшим с пополнением из ОРДЛО командиром роты.

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Разговоры россиян свидетельствуют о том, что их военные массово отказываются идти в наступление на этом направлении. По словам оккупантов можно сделать вывод, что они ищут "дураков", которые готовы стать "пушечным мясом".

Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!" Они здесь стояли, их послали туда (в Чернобаевку – 24 канала). Они отказались, поехали в другую сторону и говорят "Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!", и вот это – началась паника,

– пожаловался захватчик из ОРДЛО.

Российский командир рассказал, что после бегства россиян только 5 из 20 человек "нового пополнения" из ОРДЛО согласились идти в атаку.

Перехвачен разговор оккупантов – видео

Чтобы заставить военных идти на фронт, российские командиры врут якобы солдаты будут обороняться, а не наступать. Однако русские военные не верят своему командованию.

Отметим, что украинские военные недавно в 17-й раз разгромили оккупантов в Чернобыевке. Врагу важно захватить Чернобыевку, чтобы оккупировать всю Херсонщину. Но из-за сопротивления ВСУ россияне терпят неудачу.

Перехваченные разговоры россиян

СБУ постоянно перехватывает разговоры российских военных, в которых они жалуются на свое командование и рассказывают о потерях.

В одном из разговоров оккупанты рассказывали родным именно о больших потерях. В похожем разговоре мобилизованный военный из оккупированного Донецка рассказал, что россияне отказываются воевать.

Поэтому русские офицеры начали заставлять военных воевать, угрожая расстрелом. Также благодаря перехваченным разговорам СБУ фиксирует зверские намерения врага.

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