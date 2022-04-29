Російські військові зізнаються, що вражені масштабом втрат, яких їм завдають українські війська на Донбасі.

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Під час телефонної розмови російський загарбник запевняв свого приятеля, який залишився в Росії і думає приїхати на війну в Україну, щоб той цього не робив.

Навіть не думай. Не треба... Я тобі говорю, нас заходила тисяча людей з Калінінграду. Тисяча! Чуєш мене, тисяча! Залишилось триста! Короче, тут повний пі**ець, я тобі кажу,

– намагається пояснити окупант.

За його словами, єдине, що хоч якось стимулює російських військових воювати далі – це можливість мародерити. Загарбник зізнався у розмові, що "знайшов" навушники AirPods, а його колеги забрали комп'ютери та монітори.

Слухайте запис розмови окупанта з приятелем:



Про що ще окупанти говорять у перехоплених розмовах

Росіяни бунтують цілими військовими частинами. Через колосальні втрати ніхто не поспішає їхати на війну в Україну.

На війні гинуть не лише звичайні рядові солдати, а й командири. Один окупант розповів, як збирали назад у живіт кишки командувача бригади. Його відправили на лікування у Росію, однак вижити – не вдалося.

В іншій розмові росіянин розповів, як катував українського військового. По нозі бійця проїхалися колесом, але той так і нічого не сказав окупантам.

Окупанти діляться одні з одними історіями про свої злочини. Нещодавно СБУ перехопила розмову двох російських загарбників, які зізнаються, як вкрали танк.

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