Захоплення Херсонщини
На Заході Херсонської області росіяни укріплюють свої позиції, вони намагаються захопити Брускинське та Велику Олександрівку, це покращить їхнє тактичне становище на Півдні.
Читайте також: Крилата ракета над Одещиною, на українців чекають надскладні тижні: основне за 77 день війни
Ці населені пункти розміщуються біля херсонсько-миколаївського кордону та, ймовірно, дозволять російським військам вести наступальні дії у напрямку Миколаєва.
Карта бойових дій в Україні на 11 травня / Фото Інститут дослідження війни
Основне зі звіту ISW
- Українські війська просунулися далі на північний схід від Харкова. Український контрнаступ на північ від Харкова змусив російські війська перейти до оборони та послабив артилерійський тиск на місто.
- Російські війська продовжували намагатися оточити українські позиції в районі Сєвєродонецьк – Рубіжне – Лисичанськ, але жодного підтвердженого просування не має.
- Російські війська можуть розпочати новий наступ у напрямку Бахмута після захоплення Попасної, щоб забезпечити доступ до шосе на північ до Слов’янська.
- Проросійські джерела Telegram повідомили, що українські сили можуть вести контратаку за 40 км на північ від Ізюма, щоб відрізати російські підрозділи в цьому ключовому місті, хоча ISW наразі не може підтвердити ці повідомлення.
- Запеклі бої йдуть у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Білогорівці, Воєводівці, Нижньому, Тошківці та Оріховому.
Також експерти ISW зазначають, що Росія, швидше за все, планує безпосереднього приєднання окупованих українських територій до Росії, а не створювати псевдореспубліки, як це було раніше.
Росіяни, ймовірно, продовжать об'єднувати наступальні зусилля на південь від Ізюма з наступом на захід від Донецька, щоб оточити українські війська на півдні Харківської області та у західній частині Донецька,
– зазначили в ISW.
Також в Інституті дослідження війни зазначили, що російські окупанти, імовірно, вирішили захопити завод "Азовсталь" за допомогою наземної атаки та, ймовірно, продовжать операції відповідним чином.