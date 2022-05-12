Захоплення Херсонщини

На Заході Херсонської області росіяни укріплюють свої позиції, вони намагаються захопити Брускинське та Велику Олександрівку, це покращить їхнє тактичне становище на Півдні.

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Ці населені пункти розміщуються біля херсонсько-миколаївського кордону та, ймовірно, дозволять російським військам вести наступальні дії у напрямку Миколаєва.



Карта бойових дій в Україні на 11 травня / Фото Інститут дослідження війни

Основне зі звіту ISW

Українські війська просунулися далі на північний схід від Харкова. Український контрнаступ на північ від Харкова змусив російські війська перейти до оборони та послабив артилерійський тиск на місто.

Російські війська продовжували намагатися оточити українські позиції в районі Сєвєродонецьк – Рубіжне – Лисичанськ, але жодного підтвердженого просування не має.

Російські війська можуть розпочати новий наступ у напрямку Бахмута після захоплення Попасної, щоб забезпечити доступ до шосе на північ до Слов’янська.

Проросійські джерела Telegram повідомили, що українські сили можуть вести контратаку за 40 км на північ від Ізюма, щоб відрізати російські підрозділи в цьому ключовому місті, хоча ISW наразі не може підтвердити ці повідомлення.

Запеклі бої йдуть у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Білогорівці, Воєводівці, Нижньому, Тошківці та Оріховому.

Також експерти ISW зазначають, що Росія, швидше за все, планує безпосереднього приєднання окупованих українських територій до Росії, а не створювати псевдореспубліки, як це було раніше.

Росіяни, ймовірно, продовжать об'єднувати наступальні зусилля на південь від Ізюма з наступом на захід від Донецька, щоб оточити українські війська на півдні Харківської області та у західній частині Донецька,

– зазначили в ISW.

Також в Інституті дослідження війни зазначили, що російські окупанти, імовірно, вирішили захопити завод "Азовсталь" за допомогою наземної атаки та, ймовірно, продовжать операції відповідним чином.