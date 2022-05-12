Захват Херсонщины

На Западе Херсонской области россияне укрепляют свои позиции, пытаются захватить Брускинское и Большую Александровку, это улучшит их тактическое положение на юге.

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Эти населенные пункты размещаются у херсонско-николаевской границы и, вероятно, позволят российским войскам вести наступательные действия в направлении Николаева.



Карта боевых действий в Украине на 11 мая / Фото Институт исследования войны

Основное из отчета ISW

Украинские войска продвинулись дальше к северо-востоку от Харькова. Украинское контрнаступление к северу от Харькова заставило российские войска перейти к обороне и ослабило артиллерийское давление на город.

Российские войска продолжали пытаться оцепить украинские позиции в районе Северодонецк – Рубежное – Лисичанск, но никакого подтвержденного продвижения нет.

Российские войска могут начать новое наступление в направлении Бахмута после захвата Попасной, чтобы обеспечить доступ к шоссе к северу в Славянске.

Пророссийские источники Telegram сообщили, что украинские силы могут вести контратаку в 40 км к северу от Изюма, чтобы отрезать российские подразделения в этом ключевом городе, хотя ISW пока не может подтвердить эти сообщения.

Упорные бои идут в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Белогоровке, Воеводовке, Нижнем, Тошковце и Ореховом.

Также эксперты ISW отмечают, что Россия, скорее всего, планирует непосредственное присоединение оккупированных украинских территорий к России, а не создавать псевдореспублики, как это было раньше.

Россияне, вероятно, продолжат объединять наступательные усилия к югу от Изюма с наступлением к западу от Донецка, чтобы оцепить украинские войска на юге Харьковской области и в западной части Донецка,

– отметили в ISW.

Также в Институте исследования войны отметили, что российские оккупанты, вероятно, решили захватить завод "Азовсталь" с помощью наземной атаки и, вероятно, продолжат операции соответствующим образом.