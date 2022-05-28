Жителі окупованої Херсонської області ще мали можливість хоч якось вирватися з російської окупації, виїхавши на підконтрольну українській владі територію. Але російські загарбники та їх місцеві маріонетки з кожним разом все більше погіршували ситуацію. Вони доволі часто не пропускали людей через блокпости. Або ж відправляли евакуаційні автобуси в сторону окупованого Криму, а звідти – на територію Росії.

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Тепер місцеві гауляйтери вирішили взагалі перекрити сполучання між Херсонською областю та рештою території України, яка не перебуває під російською окупацією. Мова йде про рух в сторону Миколаївської та Дніпропетровської області. І переконують, що це "питання безпеки". Частина Запорізької області, що на схід від Херсонщини, перебуває під російською окупацією.

Та на цьому окупанти вирішили не зупинятися, і перейти на московський час. Таке рішення ініціював місцевий гауляйтер Кирило Стремоусов. Він, фактично, повторює всі ті кроки, які російські окупанти робили й на решті території України, яку вони окупували у 2014 році. На московський час примусово перевели й окупований Крим, а згодом і захоплені території Донецької та Луганської областей.

Загалом же Стремоусов намагається з усіх сил перетворити Херсонську область на частину Росії. Для цього навіть планувалося провести референдум. Але окупанти зрозуміли, що навіть під дулами автоматів люди не проголосують так, я їм треба, тож на них очікуватиме фіаско. Тож від цього вирішили відмовитися, а всі рішення приймати так – як їм заманеться, фактично виконуючи вказівки окупантів. Саме через це і були заяви про "приєднання Херсонської області до Криму".

В Херсонській області також намагаються силоміць ввести в користування російський рубль. Але від гривні поки вирішили не відмовлятися.

На окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські загарбники намагаються ввести й російський телефонний код, що значно ускладнить спілкування з тими, хто там залишився.

Дивіться відео про те, як окупанти вивозять продукцію з окупованої Херсонщини