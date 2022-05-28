Жители оккупированной Херсонской области еще имели возможность хоть как-то вырваться из российской оккупации, выехав на подконтрольную украинским властям территорию. Но российские захватчики и их местные марионетки с каждым разом все больше ухудшали ситуацию. Они довольно часто не пропускали людей через блокпосты. Или отправляли эвакуационные автобусы в сторону оккупированного Крыма, а оттуда – на территорию России.

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Теперь местные гауляйтеры решили вообще перекрыть соединение между Херсонской областью и остальной территорией Украины, которая не находится под российской оккупацией. Речь идет о движении в сторону Николаевской и Днепропетровской области. И уверяют, что это "вопрос безопасности". Часть Запорожской области, восточнее Херсонщины, находится под российской оккупацией.

Но на этом оккупанты решили не останавливаться, и перейти на московское время. Такое решение инициировал местный гауляйтер Кирилл Стремоусов. Он фактически повторяет все те шаги, которые российские оккупанты предпринимали и на остальной территории Украины, которую они оккупировали в 2014 году. На московское время принудительно перевели и оккупированный Крым, а впоследствии и захваченные территории Донецкой и Луганской областей.

Херсон "втягивают" в состав России

В целом же Стремоусов пытается изо всех сил превратить Херсонскую область в часть России. Для этого даже планировалось провести референдум. Но оккупанты поняли, что даже под дулами автоматов люди не проголосуют так, как им надо, и их будет ждать фиаско. Поэтому от этого решили отказаться, а все решения принимать так – как им вздумается, фактически следуя указаниям оккупантов. Именно поэтому и были заявления о "присоединении Херсонской области к Крыму".

В Херсонской области также пытаются насильно ввести в пользование российский рубль. Но от гривны пока решили не отказываться.

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей российские захватчики пытаются ввести и российский телефонный код, что значительно усложнит общение с теми, кто там остался.

Смотрите видео о том, как оккупанты вывозят продукцию из оккупированной Херсонщины.