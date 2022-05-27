Окупанти вже продають в Україні свої sim-картки

27 травня російські пропагандистські ЗМІ заявили, що в Запорізьку та Херсонську області "зайшли" окупаційні мобільні оператори. Посилаються рупори Кремля на фейкового "радника голови" тимчасово окупованого Криму, пише 24 канал.

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Окупанти заявили, що в області тепер нібито буде російський мобільний код "+7". Ба більше, на захоплених територіях вже почали продавати російські sim-картки. Це роблять для того, щоб відрізати мешканців окупованих територій від реальності. Ворожі військові поширюють серед населення фейки про те, що Київ "захопили", Збройні Сили України будуть їх "бомбити" і так далі. Вони роблять все, аби люди не знали, що насправді відбувається в країні.

Як працюють українські оператори

У Держспецзв'язку розповіли про ситуацію з доступом до інтернету на тимчасово окупованих територіях станом на 18 годину 26 травня. Так, на Миколаївщині налаштували додаткові точки до інтернету для об'єктів критичної інфраструктури.

У Херсонській області відновили послуги ще у 2 населених пунктах. Тепер інтернет доступний вже у 82% сіл та міст, де є мережі оператора.

Поради, як залишатися на зв'язку

Фахівці Держспецзв'язку радять під'єднати на свій телефон послугу автоматичного повідомлення про те, що ви з'явилися на зв'язку. Тоді всі, хто намагався вам зателефонувати, коли ми були не в мережі, отримають повідомлення, що у вас з'явився зв'язок та зможуть вчасно перетелефонувати.

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Як під'єднати послугу:

Київстар – *100*12*2#;

Vodafone – *120*31#;

Lifecell – **62*5100#.

Також ви можете встановити застосунки-рації, які дозволять вам спілкуватися з сусідами. Для них не потрібні мобільний інтернет та Wi-Fi. Достатньо лише Bluetooth. Тому ви зможете контактувати навіть тоді, коли у вашому населеному пункті не буде покриття. Однак тут є низка "але":

ви можете спілкуватися лише на відстані 60 – 100 метрів, в залежності від радіуса дії вашого Bluetooth;

російські окупанти можуть вас підслухати. До рації може долучитися будь-хто, тому існує загроза, що вийти на зв'язок одночасно з вами може ворог. Тому радимо шифруватися та домовлятися з сусідами про час виходу на зв'язок.

Застосунки-рації:

Bridgefy – завантажити для Android, завантажити для iOS (натисніть на вашу операційну системі і зможете встановити додаток);

Walkie Talkie – для Android, для iOS;

Two Way: Walkie Talkie – для Android, для iOS.

Поради Держспецзв'язку про те, як правильно та безпечно користуватися телефоном під час окупації – читайте тут. Поради, як на довше зберегти заряд вашого пристрою – тут.

До теми дивіться відео про темпи просування росіяни: