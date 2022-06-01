Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Чому бої на фронті тривають довго

За словами Маляр, Збройні Сили України чинять потужний опір. Якби цього не було, то ворог зайшов би дуже швидко, інтенсивно просувався би вглиб території України вглиб і виконав би всі свої завдання.

Однак наразі російська армія не може швидко здійснити та реалізувати свої цілі, тому що опір чинять українські Збройні Сили. Боротьба запекла, тому що ворог сильний. Дійсно російська армія наразі переважає у кількості особового складу, це величезна армія, за кількістю озброєння і військової техніки,

– розповіла заступниця міністра.

Та навіть попри це, українські захисники потужно знищують як особовий склад ворога, так і техніку, тому російській армії не вдається швидко реалізувати свої плани.

Що намагаються зробити окупанти

Як розповіла Маляр, у Донецькій та Луганській областях росіяни намагаються вийти на географічні кордони. Це місія, яку Володимир Путін хоче реалізувати ще з 2014 року.

Також окупанти намагаються оточити українські війська для того, щоб шантажувати цим владу та виходити на якісь перемовини з певною позицією.

Тут треба зазначити, що є певний "почерк" поведінки російських військ. Наприклад, вони намагаються не заходити й не починати вуличні бої, хоча у Сєвєродонецьку вже це відбувається, тому що у вуличних боях росіяни програють,

– розповіла заступниця міністра.

Водночас росіяни не шкодують ні своїх людей, ні техніки у війні проти України. Для того, щоб поповнити запаси зброї та бойової техніки, вони навіть виробництва перевели у посилений режим роботи.

Війна Росії проти України: важливі новини

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські військові на 70% контролюють Сєвєродонецьк. Українським військовим довелося відійти, зайнявши вигідніші для себе позиції. Наразі у місті тривають бої.

Російські війська активізуються навколо Зміїного. Вони розташовують на острові зенітні ракетно-гарматні комплекси.

Збройні Сили України перейшли у контрнаступ на Херсонщині та штурмували Давидів Брід. Цей населений пункт розташований на березі Інгульця і має важливе стратегічне значення.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні сучасні системи протиповітряної оборони. За даними ЗМІ, що українська сторона отримає зенітний ракетний комплекс IRIS-T.

Російські окупанти на Одещині активізували повітряну розвідку. Вони намагаються оцінити ступінь руйнувань, яких завдали попередніми ракетними ударами.

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