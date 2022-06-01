Він наголосив на тому, що російські загарбники роблять це не просто так. Вони намагаються оцінити ступінь руйнувань, завданих попередніми ракетними ударами.

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Загроза ракетних ударів на Одещині все ще висока

Сергій Братчук вкотре нагадав про те, що Одещина залишається під загрозою ракетних ударів.

Ворог може атакувати як з Чорного моря, де перебуває фрегат-носій ракет морського базування "Калібр", так і з літаків стратегічної авіації з території Росії,

– наголосив Братчук.

Водночас він попрохав мешканців не нехтувати своєю безпекою. Зокрема у питаннях, пов'язаних з поведінкою з вибухонебезпечними предметами на узбережжі. Речник ОВА нагадав, що пляжі зараз заміновані. І зроблено це для того, щоб зробити неможливим наступ ворога.

Зауважимо, що внаслідок шторму у Чорному морі з якоря зірвались дві російські міни. Про це розповіли у зведенні Генштабу 1 червня. На щастя, їх уже ліквідували українські фахівці. Одну з тих мін віднесло до берега Одещини. Нею зайнялися експерти з підривної команди ВМС. Натомість іншу знешкодили безпосередньо у морі.

Усе ще неспокійною залишається ситуація біля захопленого острова Зміїний. До нього російські військові відправили десантний катер "Дюгонь", а також два швидкісні катери "Раптор". Це зробили задля того, щоб забезпечити підрозділи "другої армії світу", які зараз перебувають там, усім необхідним.

В Одесі з центру міста прибирають оборонні споруди

З центру Одеси, а також Запоріжжя приберуть частину фортифікаційних споруд. Мовиться про протитанкові їжаки, а також конструкції з бетонних блоків. Як зазначає місцева влада, відповідне рішення дозволить містам відновити економічну активність, а також підтримати бізнес.

Наприклад, в Одесі їх почали прибирати ще 30 травня. Як розповів мер Геннадій Труханов, відповідне рішення ухвалило військове командування. Тож, тепер звільнені від оборонних споруд Ланжеронівська, Рішельєвська, а також Катерининська вулиці.

Секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв також зазначив, що центр стане трохи вільнішим. Як зазначив він, це необхідно, щоб покращити логістику, а також відбудову економіки міста.

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